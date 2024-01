Un aiuto per Laura, Asia e Gaia: parte la raccolta fondi dedicata a Mattia Castelnuovo

In poche ore sono stati donati quasi 27mila euro

L'abbraccio degli amici per la moglie e le due bimbe

E' partita su Gofundme la raccolta fondi che gli amici di Mattia Castelnuovo hanno avviato per sostenere Laura Pina e le due figliolette Asia, di 5 anni, e Gaia, di soli 11 mesi. In appena 15 ore sono stati raccolti quasi 27mila euro sulla piattaforma online. Un gesto di grande vicinanza che in poco tempo oltre 450 persone hanno voluto condividere. La notizia della morte di Castelnuovo, avvenuta domenica, ha scosso moltissime persone. Il 37enne erbese - che avrebbe compiuto 38 anni proprio giovedì, 11 gennaio - è cresciuto all'ombra della Casa della gioventù. Non solo ha frequentato l'oratorio cittadino, ma ha anche militato per molti anni nel circuito calcistico erbese. In particolare Castelnuovo, insieme a un gruppo di amici, aveva rifondato l'Erbese calcio affrontando da capitano i campionati dal 2013 al 2016 prima del definitivo scioglimento.

"Un pensiero per le sue principesse"