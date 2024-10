Un albero e una targa nel parco: “Nicolas non sarà dimenticato"

La cerimonia al Parco delle Nazioni di Uggiate con Ronago per piantare un albero e posizionare una targa in ricordo di Nicolas Fazio.

E’ tutto per Nicolas

Tutto quello che si può fare è non dimenticare. Nella drammaticità, bisogna brindare alla vita. A chi ancora la stringe tra le dita, a chi guarda verso l’alto per cercare un’anima, a chi può onorare ogni giorno la memoria di chi non c’è più. Proprio come è avvenuto e avviene per Fazio, scomparso all’età di 14 anni l’8 novembre dello scorso anno. Martedì Nicolas avrebbe compiuto 15 anni e la comunità si è data appuntamento al Parco delle Nazioni per posizionare una targa in suo ricordo e piantare un albero, un amelanchier canadensis, insieme ai «Cuorieroi». Occhi lucidi ed emozione per Antonino Galici, responsabile dei volontari: «Abbiamo conosciuto Nicolas nel 2022, al centro tumori, ed è nato un rapporto di affetto. Vogliamo che il suo nome non venga dimenticato, continueremo a parlare di lui».