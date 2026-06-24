Un altro medico di medicina generale cessa il servizio

La dottoressa Sally Saleh, dell’Ambito di Lurate Caccivio-Olgiate Comasco, cessa il servizio.
L’avviso
Asst Lariana comunica che dal prossimo primo luglio cesserà l’attività convenzionale la dottoressa Sally Saleh, operante nell’ambito territoriale Lurate Caccivio-Olgiate Comasco.
Il problema
“In attesa di individuazione di un medico al quale assegnare incarico di Assistenza Primaria presso l’ambito territoriale di cui sopra – spiega una nota di Asst Lariana – gli attuali assistiti della dottoressa Saleh potranno effettuare la scelta di un nuovo medico nei limiti delle disponibilità di posti tra i rimanenti medici dell’ambito”.
La carenza di medici di medicina generale
“Considerata l’insufficiente capienza in tali elenchi – puntualizza la nota firmata dal direttore S. C. Cure Primarie, Maria Cristina della Rosa – per la presa in carico della totalità deli assistiti, coloro che non saranno nella condizione di effettuare la scelta di un nuovo medico potranno rivolgersi dalla data sopra indicata agli ambulatori attivi presso la Casa di Comunità di Olgiate Comasco, in piazza Italia. Gli assistiti della dottoressa Saleh potranno rivolgersi agli ambulatori senza necessità di effettuare il cambio del medico, previo appuntamento telefonando al numero 031-984222, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17. Si ringrazia la dottoressa Saleh per l’attività svolta in questi anni e l’impegno professionale”.