Un amore arrivato alle nozze di platino

Dal giorno in cui si sono incontrati, si sono amati sempre di più. Hanno gioito insieme, mano nella mano, per i momenti belli e importanti che il destino ha messo loro sul cammino. Ma si sono anche sorretti l’un l’altro e hanno pianto insieme quando i dolori e le difficoltà si sono fatte strada nella loro vita. Miranda Bonomi e Giovanni Zamprogno di Cadorago si amano ancora come il primo giorno.

Una vita insieme

Come quel 2 maggio del 1959, quando davanti a Dio e davanti agli uomini si sono giurati amore eterno. Miranda quest’anno compie 84 anni, Giovanni invece 92. Nonostante qualche acciacco legato all’età, sono lucidi e in salute. Lui ha lavorato per tantissimi anni in una falegnameria di Rovello Porro. Lei invece, è stata per tanti anni operaia al cotonificio Somaini di Lomazzo. Ha lavorato qui fino a quando si è sposata, poi ha deciso di dedicarsi alla sua numerosa famiglia. Una sua collega di lavoro, Rosetta, che tra l’altro era la cugina di Giovanni, le ha fatto conoscere quello che sarebbe diventato l’amore della sua vita. Una volta scattata la scintilla, Miranda ha cercato il suo amore e l’ha raggiunto fino a Lomazzo. Il giorno del Corpus Domini ha partecipato alla processione solenne fra le vie del paese e l’ha intravisto fra i fedeli. La loro lunga storia d’amore è cominciata allora ed è proseguita per ben 65 anni. Miranda e Giovanni si sono sposati nella chiesa di Sant’Anna di Caslino al Piano. La porta della loro famiglia negli anni si è aperta per accogliere cinque figli: Daniele, Mary, Gianfranco, Mariellae Alberto. Con gli anni alla famiglia si sono aggiunti le nuore e i generi, e i loro otto nipoti. Miranda e Giovanni ancor oggi abitano a Caslino al Piano.

I festeggiamenti in famiglia

Domenica scorsa hanno festeggiato il loro importante traguardo insieme ai familiari più stretti. Sessantacinque anni fa, davanti all’altare, si sono giurati amore eterno. «Nella salute e nella malattia, nella gioia e nel dolore e prometto di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita», si sono promessi reciprocamente. E così han fatto nel loro lungo cammino di vita insieme. Quando si guardano pare che con il loro sguardo vogliano trasmettere l’amore che provano l’uno per l’altra. Un amore iniziato più di 65 anni e che ancor oggi è intenso e speciale, proprio come lo sono loro. La coppia ha saputo sconfiggere i dolori e le difficoltà e ha saputo gioire nei momenti belli. Miranda e Giovanni sono un esempio concreto per i loro figli, ma soprattutto per chiunque abbia avuto la fortuna, o forse il privilegio, di incontrarli. Si vedono subito un sorriso e un luccichio negli occhi che si trova solo nelle persone che amano e sono tante amate.