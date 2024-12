Un anno al servizio della gente: più di 3mila accessi nella sede Spi

Più di 3.000 accessi nella sede dello Spi-Cgil per un anno all’insegna della qualità.

Bene i numeri registrati dallo Spi per il 2024

I numeri non mentono e il trend costante di chi fa capolino degli uffici di via Dante ben delinea l’apprezzamento per i servizi offerti dalla lega di Lurate Caccivio del Sindacato pensionati. Insomma, il 2024 è stato un anno intenso. Un anno di lavoro durante il quale, ancora una volta, volontari e operatori, hanno accompagnato tesserati Cgil e non attraverso il disbrigo di pratiche più o meno complesse. "Ho iniziato come volontario nello nel lontano 2007 - spiega il segretario di lega Marino Palazzo - Devo dire che i numeri relativi agli accessi si sono sempre tenuti abbastanza costanti di anno in anno e questo è sicuramente un risultato positivo. Siamo aperti dal lunedì al venerdì mattino, tolte la pausa invernale e quella estiva, nel mese di agosto. Abbiamo sempre confermato i servizi in essere del patronato e del Caaf, aggiungendone via via di nuovi che potessero andare incontro alle esigenze della popolazione".

I servizi offerti

Nella sede di via Dante è quindi possibile compilare la dichiarazione dei redditi (730 e modello Unico), calcolare l’Isee, il Red e l’Unico frontalieri. Non solo, anche la richiesta di pensione, l’assegno unico e tutto quanto riguarda l’Inca. "Questi sono servizi su larga scala. Abbiamo poi attivato iniziative mirate per i pensionati - prosegue Palazzo - Da ormai due anni, ad esempio, ci occupiamo dell’attivazione dello Spid". Un’iniziativa che ha trovato subito una buona accoglienza e che prosegue anche oggi. "Prendiamo gli appuntamenti e poi, ogni giovedì pomeriggio, in caso di richieste, due volontarie vengono nei nostri uffici dalla sede di Olgiate Comasco. Si tratta di un servizio d’attualità: siamo sempre attenti a intercettare i principali bisogni".