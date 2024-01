Un anno di interventi per la Protezione Civile: oltre 5mila le ore lavorative

886 interventi effettuati per circa 5000 ore lavorative: sono questi i numeri complessivi che emergono dal report delle attività realizzate dal gruppo di Protezione Civile Città di Cantù nel 2023.

“Il 2023 è stato un anno intenso sotto diversi aspetti cominciando dal nostro impegno in Emilia Romagna nel comune di S.Agata sul Santerno dove, con la colonna mobile provinciale, siamo stati impegnati per 3 settimane nelle operazioni di soccorso alla popolazione colpita dall'alluvione. Il maltempo ci ha visti nuovamente impegnati in interventi per le forti piogge in diversi comuni della nostra provincia (Dongo, Como, Arosio, Blevio, Rovello Porro e Turate) e anche fuori provincia, precisamente a Desio, dove il forte vento ha abbattuto centinaia di alberi.

Degni di nota sono anche i tantissimi interventi per rimozione di nidi di vespe e calabroni particolarmente presenti viste le temperature sopra la norma. L'anno che è appena cominciato sarà per noi un traguardo particolare: sarà il trentesimo anno di fondazione che celebreremo con diverse iniziative. Il nuovo anno ci porterà anche un nuovo furgone polisoccorso, acquistato tramite un contributo regionale che andrà a sostituire un veicolo ormai obsoleto.

Per concludere credo sia doveroso un ringraziamento a tutti volontari che con il loro impegno e dedizione ci hanno permesso di raggiungere questi importanti risultati”, ha detto Luca Montorfano, coordinatore Protezione Civile Città di Cantù.