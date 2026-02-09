Un anno ricco di appuntamenti insieme alla Pro loco

La Pro loco di Carugo invitati cittadini e non agli eventi in programma: un aperitivo di presentazione e una rassegna teatrale.

Aperitivo con la Pro loco

La Pro Loco di Carugo è lieta di invitare tutti ai prossimi appuntamenti, cittadini di Carugo e dintorni, amici, simpatizzanti… chiunque voglia partecipare e condividere. Partecipazione e condivisione saranno due parole chiave per il 2026 dell’associazione. Partecipazione perché l’obiettivo è quello di coinvolgere cittadini, amici e attività nella realizzazione di eventi per rendere più vivo il paese. Condivisione perché vivere insieme momenti culturali e ricreativi rafforza il senso di comunità. Ci saranno tanti momenti di svago con spettacoli, aperitivi e feste per favorire l’incontro e la socialità. Si inizia venerdì 27 febbraio con un aperitivo conviviale per la presentazione delle attività del 2026. Appuntamento alle 18, al Museo della Brianza del Novecento. Ai presenti sarà offerto un aperitivo da gustare in compagnia per presentare il programma e i progetti di rinascita dei rioni e accogliere chiunque voglia unirsi al gruppo o sostenerlo tramite raccolta fondi.

Carugo torna a teatro

Dopo il riscontro positivo degli scorsi anni, ecco una nuova edizione della rassegna teatrale proposta dal sodalizio. Un modo per far divertire, riflettere, emozionare. A ospitare tre compagnie della zona che presenteranno i loro spettacoli sarà il teatro parrocchiale di via De Gasperi. Un appuntamento da sempre molto seguito ed apprezzato che coinvolge tante persone di Carugo e dei paesi limitrofi. Il calendario: sabato 28 febbraio, alle 21, in scena “Le belle di notte. Noi due e le altre”, spettacolo di Susanna Bozzetti e Cecilia Vecchio. Sabato 28 marzo, stessa ora, secondo spettacolo dal titolo “Una bella giornata”, della Compagnia Comica Lariana. Ultimo e terzo evento in programma sabato 18 aprile, alle 21: “Week-end con delitto” di Le mine vaganti. Ingresso a 10 euro: per informazioni scrivere su WhatsApp al numero 375-9117271 o all’indirizzo e-mail prolococarugoaps@gmail.com. Prevendite biglietti in via Garibaldi 51 e in via Baracca 7 – rispettivamente Reda Gomme e Libri al Sette – punti Pro loco.