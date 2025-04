Un anno senza Giacomo: il ricordo però è più vivo che mai

Un anno senza Giacomo Armellini, volontario prezioso e indimenticato. Oggi, giovedì 3 aprile, ricorre infatti il primo anniversario della sua scomparsa: sarà ricordato con due messe.

Un volontario prezioso

Armellini, deceduto a 46 anni in seguito a un tragico incidente, era prima di tutto un compagno di vite. Un anno fa ha lasciato la moglie Elena Canil, i figli Daniele, Sofia e Pietro e gli amici. Ha lasciato, però, una parte di sé donando organi e tessuti.

Sabato 30 marzo 2024 mentre si trovava assieme ad altri volontari in una zona boschiva di via Colombo, a Sumirago, è stato colpito alla testa da un ramo. Si stava occupando della pulizia del bosco in totale sicurezza, un’attività che effettuava per raccogliere fondi a sostegno di progetti umanitari in Etiopia. Come dichiarato dalla moglie, per lui nella vita c'erano tre capisaldi: la famiglia, la montagna e l’impegno civico. Era anche volontario per l’associazione "Interragire".

Le cerimonie per Giacomo

Sabato 5 aprile, alle 20, nella chiesa in piazza San Giovanni Bosco, a Varese, presso i salesiani, si terrà una cerimonia di ricordo. Il giorno successivo, domenica 6 aprile, a Caccivio, una funzione alla chiesa evangelica.