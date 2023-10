Un asilo per Novedrate: il cantiere da 4,7 milioni di euro per la scuola dell’infanzia sarà presto operativo

Novedrate avrà presto il suo nuovo asilo. Questa la notizia principale di oggi del paese che a breve vedrà partire i lavori per la realizzazione del nuovo asilo comunale. Un'opera dall'investimento non di poco conto considerando che il cantiere vale, complessivamente, quasi 4,7 milioni di euro. Ma ciò che fa affermare che i lavori partiranno a breve è l'appalto dei lavori che è stato assegnato alla ditta Finocchiaro Costruzioni Srl che ha sede a Tremestieri Etneo, la quale ha già annunciato che il cantiere verrà aperto entro novembre.

I fondi arrivano dal Pnrr

Per quest’opera il Comune, guidato dal sindaco Serafino Grassi, ha ottenuto i fondi del Pnrr e a breve inizierà l’allestimento del cantiere con l’obiettivo di inaugurare il nuovo polo per l’infanzia per l’inizio dell’anno scolastico 2025-2026.