“Un caffè col sindaco” di Uggiate con Ronago

Il Comune di Uggiate con Ronago apre le porte ai cittadini e lancia l’iniziativa “Un caffè col sindaco” Ermes Tettamanti.

“Un caffè col sindaco”

Il primo cittadino ha le idee chiare. Dopo aver appena concluso un anno e sette mesi di mandato amministrativo, è fondamentale che avvenga una continua e trasparente comunicazione con e verso i cittadini. Durante l’ultimo Consiglio comunale ha presentato l’idea pensata per il nuovo anno: “Un caffè col sindaco”. “Da febbraio avvieremo l’iniziativa – ha spiegato il primo cittadino Tettamanti – Un incontro al mese, in Comune, aperto ai cittadini per poter fare due chiacchiere e confrontarsi. Un modo per permettere alla popolazione di esprimere dubbi, opinioni o domande sull’operato e sul paese. Saranno momenti organizzati su prenotazione perché non è possibile ricevere centinaia di persone. Ogni mese ci sarà una serata dedicata e tutti i cittadini sono i benvenuti e invitati a partecipare”.

Incontri su prenotazione

Per partecipare è necessario prenotare la propria presenza: il primo incontro è fissato per mercoledì 4 febbraio, alle 21, in Municipio a Uggiate o a Ronago. Chiamare il numero 031-948704, interno 2.