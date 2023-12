Un calendario storico e mondiale al "La Nostra Famiglia" con l'aiuto di un consigliere di Carugo

Un lavoro molto particolare quello dei ragazzi del centro diurno disabili “La Nostra Famiglia” di Como. Proprio qui, lavora il consigliere di maggioranza di Carugo Luca Avellis che ha contribuito alla realizzazione del calendario.

Un calendario storico e mondiale

"Per il 2024 il centro “La Nostra Famiglia” ha realizzato un calendario riproponendo le foto famose della storia italiana e mondiale".

Tra le foto più significative, quella di Falcone e Borsellino che si parlano, la partita di scopone tra Bearzot, Pertini, Zoff e Causio, il colloquio tra Giovanni Paolo II e il suo attentatore Alì Agca e l’incontro tra Yasser Arafat e Shimon Peres a Oslo.

"I nostri ragazzi hanno impersonato i protagonisti di quegli anni e quello che ne è uscito è stato davvero entusiasmante", ha raccontato Avellis. Entusiasmo che traspare chiaramente dal video di quasi cinque minuti, disponibile su YouTube. Si può, infatti, sbirciare nel backstage del calendario e vedere alcuni particolari della realizzazione. Rimettere in scena quelle foto non è stata un’operazione semplice ed è servito mettere in campo capacità scenografiche e attoriali non indifferenti.

In conclusione, un calendario storico molto particolare, frutto di una funzionale collaborazione tra i ragazzi de "La Nostra Famiglia" e i collaboratori del centro diurno. Se si cerca un calendario 2024 diverso dal solito, questo potrebbe essere un’ottima soluzione.