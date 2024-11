"Un calice per l'India" invita a una serata all'insegna della solidarietà

“Un Calice per l’India” invita a un evento di solidarietà a Campione d'Italia.

Una serata di gusto e solidarietà

L'appuntamento è in calendario per giovedì 28 novembre. Niente di esotico, tanto di solidarietà. Il ritrovo è al Wineout, rinomata enoteca di Campione d’Italia, dalle 18 alle 22. Un appuntamento che sollecita la sensibilità individuale nei confronti di una realtà che non sempre il subcontinente indiano rivela. Dietro l’India come nuova potenza sulla scena del mondo resta spesso celata la miseria, specie di chi è solo e ammalato, colpito dalla lebbra. Ebbene il da quasi sessant’anni dispiegano il loro impegno missionario, resta l’obiettivo dell'aiuto da concretizzare. Dei 50 franchi dell’aperitivo “India”, circa la metà perverrà alla struttura sanitaria tramite l’Associazione degli amici delle suore missionarie dell’Immacolata (www.amicidellemissionarie.org) formata da laici che ne sostengono le attività, verificando regolarmente necessità ed esiti generosi di un’opera assidua di cura e di prevenzione della malattia di Hansen, come tecnicamente si definisce la lebbra che è endemica in India.

Invito a partecipare

L’aperitivo del 28 novembre offre l’opportunità di un atto solidale nei confronti di religiose votate a una missione che a Campione d’Italia ha da anni una propria rappresentanza, determinata a perpetuare una piccola tradizione di umana solidarietà che, complice le prossime festività, è lecito attendersi generosa.

Come partecipare

Per informazioni o prenotazioni è richiesto di Alessandra Bernasconi al numero di telefono 004179-4110206 (tramite WhatsApp) oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica alessandra.bernasconi@bluewin.ch.