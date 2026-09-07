Un campo di basket per creare aggregazione

“Uno spazio di socialità per bambini, ragazzi e famiglie”. E’ molto di più di un semplice campo di basket, quello inaugurato a Bulgarograsso sabato 5 settembre, alle 9.30, all’interno del parco comunale recentemente riqualificato.

Inaugurato il campo di basket

Dopo il taglio del nastro tanti bimbi, guidati da Andrea Arisci, presidente dell’associazione Young Sport, hanno invaso l’area di gioco. Una bella fotografia di come il progetto, portato avanti dall’Amministrazione comunale, sia stato accolto a braccia aperte dalla cittadinanza. “Si è trattato del momento conclusivo dei lavori che hanno riguardato l’area verde – esordisce il sindaco Fabio Chindamo – E’ stato bello vedere come sia stato usato, da subito, dai ragazzi presenti. Nel progetto di sistemazione abbiamo previsto pure un tavolo da ping pong: una mia fissazione. E’ un’attività praticata dai più piccoli ma anche dai loro genitori. Così si favorisce l’aggregazione”.

Parco riqualificato

Il parco comunale è stato del tutto rimesso a nuovo: dove c’era la pista di pattinaggio è stato realizzato il campo di pallacanestro e dove c’era la sabbionaia, il ping pong. Non solo: riqualificato il prato e ripensati i vialetti. Tra le tante cose anche una piccola chicca, un luogo più appartato dove è possibile celebrare i matrimoni. Costo complessivo del progetto, 300.000 euro. A questi bisogna aggiungere 15.000 euro per l’impianto di videosorveglianza.