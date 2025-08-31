La novità

Un canale WhatsApp per restare in collegamento con la biblioteca comunale

Il servizio tende ancor più la mano alla numerosa platea di utenti.

Olgiate Comasco
Pubblicato:

Novità per gli utenti della biblioteca comunale di Olgiate Comasco.

Il nuovo servizio

Dal 28 agosto è attivo il canale WhatsApp dedicato agli eventi e agli appuntamenti organizzati dalla biblioteca “Sergio Mondo” e dall’assessorato alla Cultura.

Come aderire

“Seguite le istruzioni per registrarvi e restare  sempre aggiornati, iscriversi al canale è semplicissimo - spiega un apposito avviso del Comune - Accedete al canale, premendo dal cellulare il link https://whatsapp.com/channel/0029Vb6O34IJZg43nGbtBv2C oppure scansionando il Qr Code. Aperto il link basta premere in alto a destra il pulsante "Iscriviti", una volta unito potrete attivare le notifiche tramite la campanellina sempre in alto a destra”.

La sede in un contesto di pregio

Il valore aggiunto della biblioteca comunale è dato dalla sede, inserita in Villa Camilla e nel riqualificato parco comunale. Un contesto sempre più fruito da bimbi, genitori e nonni.

