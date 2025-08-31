Un canale WhatsApp per restare in collegamento con la biblioteca comunale

La novità

Il servizio tende ancor più la mano alla numerosa platea di utenti.

Novità per gli utenti della biblioteca comunale di Olgiate Comasco.

Il nuovo servizio

Dal 28 agosto è attivo il canale WhatsApp dedicato agli eventi e agli appuntamenti organizzati dalla biblioteca “Sergio Mondo” e dall’assessorato alla Cultura.

Come aderire

“Seguite le istruzioni per registrarvi e restare sempre aggiornati, iscriversi al canale è semplicissimo - spiega un apposito avviso del Comune - Accedete al canale, premendo dal cellulare il link https://whatsapp.com/channel/0029Vb6O34IJZg43nGbtBv2C oppure scansionando il Qr Code. Aperto il link basta premere in alto a destra il pulsante "Iscriviti", una volta unito potrete attivare le notifiche tramite la campanellina sempre in alto a destra”.

La sede in un contesto di pregio

Il valore aggiunto della biblioteca comunale è dato dalla sede, inserita in Villa Camilla e nel riqualificato parco comunale. Un contesto sempre più fruito da bimbi, genitori e nonni.