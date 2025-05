Un caso di Dengue a Capiago Intimiano. A informare i cittadini è stato il sindaco Emanuele Cappelletti: "In queste ore siamo stati portati a conoscenza da Ats Insubria di un caso contratto all’estero da parte di una persona che ha pernottato per alcuni giorni in località Olmeda, e che si trova già ricoverata in sorveglianza sanitaria all’Ospedale Sant’Anna".

Il contagio avviene se veicolato da zanzara Tigre

"Il contagio non avviene tra uomo e uomo, ma soltanto se veicolato da zanzara Tigre, ma che fortunatamente in questo momento dell’anno, al Nord Italia, non dovrebbe essere ancora nella stagione di piena proliferazione. Ad ogni modo, per massima prudenza, Ats ha suggerito di effettuare entro il raggio di 200 metri dalla zona dove ha soggiornato la persona (che non si è mai mossa da quella casa non troppo distante dalla Chiesa di Olmeda) alcuni trattamenti potenzialmente adulticidi e larvicidi, per evitare che qualche zanzara tigre, che abbia punto questa persona, possa malauguratamente pungere qualcun altro. Anche se è un’ipotesi molto remota e parecchio improbabile, come ha indicato Ats nel proprio provvedimento", ha continuato il primo cittadino.

La disinfestazione parte nella notte

Le zone interessate dalla bonifica sono parte delle vie San Carlo, Canturina, Olmeda e Roncaccio.

"Ad ogni buon conto, grazie anche al supporto della nostra Protezione Civile e di una Ditta specializzata che oggi abbiamo ingaggiato e che si è resa disponibile ad agire da subito, (circostanza non facile stante i ponti festivi), siamo riusciti in breve tempo a programmare n. 3 interventi in tutta la zona interessata, in aree pubbliche e private (come da specifica ordinanza di recepimento disposizioni ATS da parte del sottoscritto Sindaco) nelle ore notturne, già da questa notte a partire dalle ore 02.00 sino massimo alle ore 06.00 per tre notti consecutive nella zona interessata e sino ad un raggio di 200 metri".

"Finestre chiuse e animali in casa"

Cappelletti ha poi fornito alcune raccomandazione ai cittadini.

"Pur essendo prodotti approvati dal Ministero ed a bassissima tossicità per uomo, animali ed ambiente, in via largamente prudenziale si consiglia di mantenere per la durate dei tre trattamenti (quindi dalle 02.00 alle ore 06.00 di notte) del 03, 04, 05 Maggio (ergo già a partire da stanotte):

- Le finestre chiuse;

- Il Bucato steso all’interno di casa;

- Gli animali domestici in casa;

In merito ad eventuali prodotti da orto, di raccoglierli e consumarli dopo 72 ore dall’ultimo trattamento, previo accurato lavaggio.

Si consiglia inoltre in tutta la zona interessata e comunque anche a prescindere dall’emergenza Dengue, di porre in essere comportamenti atti a contrastare la proliferazione delle zanzare con semplici accorgimenti su tutto il territorio.

A titolo esemplificativo:

* usando repellenti e indossando pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto;

* usando delle zanzariere alle finestre;

* svuotando di frequente i vasi di fiori, i sottovasi o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante;

* cambiando spesso l’acqua nelle ciotole per gli animali;

* tenendo le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate".