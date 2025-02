Un caso di tubercolosi alla scuola media "Puecher"

La malattia infettiva è stata diagnosticata in un alunno frequentante l'istituto

Comunicato diffuso dalla dirigente scolastica

E' di poche ore fa il comunicato diffuso dalla dirigente dell'istituto comprensivo "Puecher" di Erba, Rosa Angela Muni, per informare della scoperta di un caso di tubercolosi all'interno della scuola secondaria di primo grado. L'istituto, in collaborazione con Ats Insubria, sta gestendo un caso di Tb recentemente diagnosticato in un alunno frequentante una delle classi del plesso cittadino. Il tutto si sta effettuando nel pieno rispetto dei protocolli sanitari. Gli operatori sanitari di Ats sono attivamente impegnati nell’applicazione delle linee guida allo scopo di individuare i contatti più stretti e monitorarli con attenzione.

La conferma è arrivata da Ats: test di Mantoux ai contatti

La vicenda è stata confermato in una nota dalla stessa Ats che tranquillizza sullo stato di salute del soggetto e sulla procedura messa in atto:

"E’ stato diagnosticato un caso di tubercolosi, in fase iniziale. La sorveglianza sanitaria di Ats Insubria è stata immediatamente attivata. Il paziente è ricoverato e la terapia, attuata dall’ospedale, sta dando buoni risultati. Il personale dell’Agenzia ha somministrato il test di Mantoux per i controlli preventivi, secondo i protocolli regionali, sui soggetti considerati contatti stretti della persona che ha sviluppato la malattia".

Massima attenzione e aggiornamenti costanti

Le parole della dirigente cercano di rassicurare le famiglie:

"Siamo consapevoli della preoccupazione che queste situazioni possano suscitare, ma vi assicuriamo che stiamo trattando l’evento con la massima attenzione e che aggiorneremo in merito tutti voi".

A disposizione per chiarimenti

Per eventuali chiarimenti in ordine ai provvedimenti di Sanità Pubblica in corso l'invito è quello a rivolgersi ai seguenti numeri telefonici di Ats: 031.370826, 031.370342 dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30 nei giorni feriali. Nei giorni prefestivi e festivi è presidiata la casella mail infettive.como@ats-insubria.it.