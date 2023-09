Una cena benefica per i 18 anni di Beatrice Zaccaro, la canturina scomparsa per un incidente in scooter

Una cena benefica in memoria di Beatrice Zaccaro, la 17enne canturina morta a seguito di un incidente stradale in scooter a Seregno nel mese di maggio.

"Il prossimo 15 settembre Beatrice avrebbe compito 18 anni. Avrebbe voluto organizzare una grande festa insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, ci teneva moltissimo. Noi la organizzeremo per ricordarla", sono le parole di papà Massimiliano Zaccaro che annuncia, in occasione del compleanno della figlia prematuramente scomparsa, una cena benefica.

L'evento si svolgerà alla discoteca "Polaris" di Carate Brianza e avrà uno scopo benefico: parte del ricavato verrà infatti devoluto dall'associazione "Bea Vive" alla scuola che frequentava Beatrice per finanziare una borsa di studio. La ragazza infatti studiava all'accademia professionale Estetica Pbs di Monza. "Abbiamo intenzione di mettere disposizione bus gratuiti per tutti i ragazzi che vorranno recarsi al Polaris per ricordare con noi Beatrice e i suoi 18 anni" ha aggiunto il padre.

Nel frattempo proprio nella serata di ieri, venerdì 1 settembre 2023, è stata ufficializzata la creazione dell'associazione "Bea Vive" che promuoverà tra i giovani la sicurezza sulle strade.