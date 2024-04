Un centinaio di sacerdoti in preghiera col cardinale Oscar Cantoni

Un centinaio di sacerdoti riuniti nel santuario della Santissima Trinità Misericordia di Villa Guardia, nella frazione di Maccio.

Messa concelebrata insieme al cardinale

Nella mattinata di giovedì 4 aprile la chiesa parrocchiale e santuario ha offerto un colpo d'occhio particolare (come dimostrano le fotografie scattate da Raffaella Roffino): decine di preti aggregati in occasione della giornata sacerdotale. Celebrazione eucaristica alle 10.30, presieduta dal vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni.

Settimana eucaristica pasquale della misericordia

La messa è stata inserita nell'ambito della Settimana eucaristica pasquale della misericordia, che in questi giorni ha proposto un articolato programma con vari momenti di preghiere e anche riflessione.

Gli appuntamenti di sabato 6 aprile: adorazione durante tutta la notte

Molteplici gli appuntamenti programmati per la giornata di sabato 6 aprile. Dalle 14.30 alle 15.30 adorazione eucaristica per bambini e ragazzi (gruppi del sabato). Alle 16 messa con i malati e gli anziani (Unzione degli infermi). Alle 17.30 il rosario. Alle 18 messa prefestiva. Alle 21 Via Lucis (partenza dalla chiesa). A seguire: esposizione e adorazione eucaristica durante tutta la notte, secondo le fasce orarie delle vie di Maccio.