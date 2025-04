Un centro di aggregazione giovanile nell’ex banca di Oltrona di San Mamette.

Un'idea per l'ex banca

Amministrazione al lavoro con i ragazzi e per i ragazzi. Mercoledì 9 aprile una riunione, in Sala consiliare, con gli adolescenti e i preadolescenti, per l’esattezza dai 12 ai 20 anni. Un primo passo per la costituzione di una vera e propria Consulta giovanile in grado di proporre progetti e iniziative. "Quella sera erano presenti otto ragazzi - spiega il consigliere Nazarena Pini - Non moltissimi ma è sempre un primo passo. Mediamente, parliamo di una fascia di età di circa 17 anni. Ci rivolgiamo comunque a un target che va dalle medie alle superiori. In paese sono presenti circa 200 ragazzi che hanno questi requisiti: ci piacerebbe coinvolgerne quanti più possibile". Da qui la decisione di organizzare un primissimo incontro.

Concerto a San Mamette

La "scusa"? L’organizzazione di un grande concerto nell’area di San Mamette. "E’ in programma per il 14 giugno - prosegue il consigliere di maggioranza - Vorremmo unire la musica con altre forme artistiche: ci stiamo ragionando. Anche la locandina è stata creata da alcuni ragazzi. C’è molto da fare ma i volontari coinvolti sono motivati. Vorremmo portare anche degli spettacoli di ballo e la presenza di street artists. Diciamo che, però, non è l’unico nostro obiettivo: sarebbe bello poter andare a creare una programmazione con numerosi eventi". Spazio, quindi, alla creatività, sulla scia di quanto già fatto in altri Comuni come, ad esempio, a Bulgarograsso.

Spazio in cui ritrovarsi

"Vorremmo anche dare loro uno spazio in cui ritrovarsi - prosegue Pini - Premetto, non c’è ancora un progetto, ma l’unico luogo a disposizione a Oltrona di San Mamette è l’edificio dell’ex banca. Parliamo di una struttura molto grande, che potrebbe facilmente dare una casa all’associazione anziani: ne ha davvero bisogno. Inoltre, con un’adeguata suddivisione, ci sarebbe spazio, su turnazione, anche per altre sodalizi oltronesi".