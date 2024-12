Un centro diurno anziani nello Spazio Volta 3, l’Amministrazione comunale di Lurate Caccivio investe 700.000 euro.

Obbiettivo, creazione di un centro diurno

Il sogno del sindaco Serena Arrighi diventerà realtà, almeno stando agli intenti e al bilancio pluriennale. D’altra parte, la sfera della terza età è sempre stata un pallino del primo cittadino, fin dai tempi della sua militanza sui banchi dell’opposizione. E ora che Arrighi si trova al governo della città, si è subito messa all’opera insieme alla sua squadra. A pochi mesi dalle Elezioni, infatti, ha scelto di investire 700.000 euro, interamente coperti dai ristorni dei frontalieri, per chiudere il cerchio sullo stabile di via Volta. Di fatto, la biblioteca si trasformerà in un vero e proprio centro civico con l’imminente Centro per l’impiego e, appunto, il diurno anziani.

L'intervento del sindaco

"Parliamo del lotto cinque - esordisce il primo cittadino - Ovvero, la porzione di struttura sul retro, accanto alla palestra". Sostanzialmente, uno spazio con una superficie di 300 mq su due piani. "E’ tutto da definire nel dettaglio e non c’è nemmeno uno studio di fattibilità ma l’iter è stato avviato e, finalmente, andiamo a rispondere a un’esigenza vera e concreta. Si tratterà, in ogni caso, di un servizio leggero: non bisogna pensare a una casa di riposo. Detto questo, però, andremo con calma a definire se sarà un semplice centro diurno anziani oppure potrà avere locali per la notte o ospitare dimissioni protette".

Progetto proiettato nel futuro

Insomma, il progetto è tutto da costruire anche se ci sono già dei punti fermi. "Visto il costo dell’opera, per forza di cose, il servizio verrà esternalizzato - prosegue Arrighi - Per quanto riguarda la struttura, andremo a effettuare una riqualificazione interna, dato che il cappotto è già stato fatto in passato. In sostanza, rifacimento degli impianti e risistemazione dei locali". Per il sindaco il luogo scelto è assolutamente idoneo. "A fianco abbiamo la palestra che è inutilizzata nel corso della mattinata. Senza contare il cortile sul retro che potrebbe essere sfruttato per eventuali attività".