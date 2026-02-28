Un ciclo di conferenze al liceo Melotti

“Sguardi Visioni e costruzioni del senso tra arte, architettura, filosofia e design”, è il ciclo di conferenze pomeridiane che si svolgerà nel mese di marzo 2026, organizzato dal liceo artistico Fausto Melotti e dall’Associazione Amici del Melotti di Cantù.

La rassegna

Il progetto nasce come occasione di approfondimento e confronto sui modi in cui l’uomo guarda, interpreta e trasforma il mondo attraverso l’arte, l’architettura, la filosofia e il design.

Il tema

Il tema dello sguardo attraversa l’intera rassegna come filo conduttore: dallo sguardo sul paesaggio e sullo spazio costruito, a quello riflesso nello specchio, dall’immagine idolatrata alla forma progettata, fino alla cultura del mobile canturino negli anni del suo massimo splendore.

Visione e pensiero diventano così strumenti attivi, capaci di generare forme, idee e oggetti che raccontano il loro tempo.

Gli appuntamenti

La rassegna inizierà venerdì 6 marzo 2026 alle 16.30 con l’intervento dell’architetto Darko Pandakovic, che affronterà il rapporto tra paesaggio, architettura e arte. Venerdì 13 marzo, sempre alle 16.30, sarà la volta della conferenza della professoressa Loretta Tenti sul tema dell’idolo, tra immagine, potere e significato simbolico. Il 20 marzo la professoressa Micol Guffanti proporrà una riflessione sullo specchio come oggetto filosofico e artistico. A chiudere la rassegna sarà l’incontro del 27 marzo con l’architetto Tiziano Casartelli, con un intervento sulla Selettiva del Mobile di Cantù (1955–1975).

Incontri al liceo

Tutti gli incontri si terranno dalle 16.30 presso l’auditorium del liceo Melotti in via Andina e sono aperti a studenti, docenti e al pubblico interessato.