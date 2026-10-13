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Un cineforum a tema geopolitica per scoprire attraverso i film il mondo e le sue dinamiche. E’ la bella iniziativa proposta da Bcc Brianza e Laghi con Lo Snodo e curata da Fabrizio Fogliato.

Quattro appuntamenti

La rassegna “Non è un film. E’ il mondo che ti riguarda” si articola in quattro proiezioni: quattro film per parlare di geopolitica contemporanea, «Snowden» il 29 ottobre è il titolo che apre il cineforum. La rassegna proseguirà con «Civil war» il 19 novembre; «Un semplice incidente» il 21 gennaio e «No other land» il 25 febbraio». Le proiezioni inizieranno alle 20 e al termine sarà offerto un aperitivo.

Il primo film in programma è «Snowden», il prossimo 29 ottobre: sarà occasione per riflettere su “ Quanto siamo davvero liberi nell’era della sorveglianza digitale?”. Il film racconta la storia di Edward Snowden, ex tecnico della CIA e della NSA che ha svelato al mondo i programmi segreti di sorveglianza di massa degli Stati Uniti.

Secondo film “Civil war”, il 19 novembre. Si parlerà di “ Quanto è fragile una democrazia?”. Terza proiezione il 21 gennaio con “No other land” e “ Chi racconta un conflitto decide anche come lo vediamo?”. Quarto e ultimo film “ Un semplice incidente “, il 25 febbraio, per riflettere su “ Cosa succede quando il trauma incontra il desiderio di vendetta?”.