Un concerto per la Festa della mamma

E’ tutto pronto per il tradizionale concerto per la Festa della mamma del corpo musicale finese «G. Verdi». La prima si terrà sabato 10 maggio alle 21 al teatro "Il Mulino" di via Odescalchi a Fino Mornasco.

Spiega Cristian Rullo, segretario della banda:

Sarà un concerto con musiche miste. Prosegue Rullo:

Il corpo musicale finese sarà diretto da Consuelo Meroni e i concerti per la Festa della mamma verranno presentati da Mino De Grandis, presidente della banda:

Quello del 10 maggio sarà anche il primo concerto della banda come ente del terzo settore. Spiega Rullo:

"Per noi questo è un anno di evoluzione. Abbiamo concluso l’iter per essere accreditati come ente del terzo settore e questo ci consentirà di accedere al 5 per mille: alle famiglie non costa nulla sceglierci, ma per noi sarà importante e ci aiuterebbe con i corsi di musica - l’anno scorso abbiamo avuto circa 900 ore di insegnamento e abbiamo dato 35 strumenti in comodato d’uso gratuito – e ci consentirebbe di potenziare la scuola di musica e la banda stessa".