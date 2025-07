Un concorso per i 30 anni del fotoclub

L'iniziativa

"Puntiamo a coinvolgere i nostri soci del presente e del passato, ma anche tanti altri appassionati di fotografia", ha affermato la presidente Roberta Cimadoro

Un grande evento per celebrare i 30 anni di attività: il fotoclub "L’incontro" di Casnate con Bernate ha organizzato un concorso fotografico nazionale, valido per la statistica Uif 2025, ovvero l’Unione italiana fotoamatori, in vista della festa che è in programma a inizio settembre.

Il concorso per i 30 anni di attività

Afferma Roberta Cimadoro, presidente del fotoclub:

"È un orgoglio poter lanciare il nostro primo concorso nazionale proprio in un’occasione così speciale come la celebrazione del nostro 30° anniversario. Si tratta di un momento per noi veramente significativo, dato che testimonia la nostra storia. Quindi, speriamo che l’intero evento possa rappresentare un incontro e un confronto tra diverse culture ed esperienze fotografiche. Puntiamo a coinvolgere i nostri soci del presente e del passato, ma anche tanti altri appassionati di fotografia. Inoltre, mi fa piacere evidenziare che tanti sponsor, ma anche associazioni, ci hanno sostenuto in questo progetto".

Candidature entro il 31 luglio

Le 3 categorie in lista, nel concorso, sono tema libero colori, tema libero bianco e nero e tema "tradizioni popolari". Possono partecipare sia amatori che professionisti e le foto si potranno inviare fino a giovedì 31 luglio, all’indirizzo mail infofotoclubincontro@gmail.com.

La premiazione

La cerimonia di premiazione, invece, sarà domenica 7 settembre nel parco della villa comunale "Alfredo Ratti", ma già da sabato 6 settembre inizierà la festa del fotoclub con diversi appuntamenti che prossimamente verranno annunciati nei dettagli.

Specifica Cimadoro: