Un laboratorio di biscotti a Erba per bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico.

Un corso per fare biscotti dedicato ai bambini autistici

E’ la bella idea nata dalla collaborazione tra l’associazione di genitori "Un cuore per l’autismo" e la cooperativa erbese "Noi Genitori", che da 30 anni si occupa di persone con disabilità e che proprio dallo scorso settembre ha dato il via al nuovo servizio per l’età evolutiva, con particolare attenzione allo spettro autistico.

E' partito oggi, sabato 3 febbraio 2024, questo laboratorio di biscotti: alla presenza di un educatore professionale, Livia Basko, e di un tecnico di produzione, Aurora Sormani, 8 bambini di età compresa tra i 7 e i 13 anni realizzeranno diverse tipologie di biscotti nella Factory di "Noi Genitori". Gli appuntamenti saranno per tutti i quattro sabati di febbraio, dalle 9.30 alle 11.30.

