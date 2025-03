Un corso per imparare le manovre salvavita

Un corso rivolto ai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia «Vidario» di Alzate per conoscere le manovre salvavita di disostruzione pediatrica è in programma per sabato 15 marzo, dalle 9 alle 12.30. L'iniziativa è dedicata ai genitori dei bambini del Nido, della sezione Primavera e della scuola dell’infanzia, nonché al personale che opera a stretto contatto con i bambini.

Un'iniziativa organizzata con Lariosoccorso

Un corso che mira a fornire a genitori e a chi opera a stretto contatto con i più piccoli gli strumenti adeguati per fare fronte a emergenze. «L’iniziativa rappresenta un segno concreto di attenzione, crescita e ampliamento dell’offerta formativa della scuola - spiegano dal Consiglio di amministrazione del Vidario - La sicurezza dei bambini è una priorità e, grazie a Lariosoccorso, sempre attenta alla formazione e alla prevenzione, i genitori e il personale della scuola dell’Infanzia Vidario hanno l’opportunità di acquisire competenze salvavita. Ringraziamo sentitamente Lariosoccorso, che dimostra ancora una volta la sua grande disponibilità e professionalità nel promuovere la cultura del primo soccorso tra la cittadinanza».

Iscrizioni tramite il Qr code presente sulla locandina, divulgata tramite i canali ufficiali della scuola e del Comune. Informazioni direttamente nella sede scolastica.