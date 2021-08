Quanto vale una buona idea a tinte sportive e solidali? Nel caso di Alberto Ghielmetti e Michele Bottinelli la risposta è da moltiplicare per due.

"Un euro al metro" raddoppia la solidarietà per aiutare L’Alveare e la cooperativa Sociolario

Malgrado gli otto mesi di mancati allenamenti in acqua, a causa dell’emergenza sanitaria, i due amici non demordono e raddoppiano l’entusiasmo, «motore» di ogni loro pensata. Via libera, quindi, alla nuova impresa nelle acque del Lago di Como: quella che un anno fa era stata la traversata da Blevio a Cernobbio (circa 2,6 chilometri), il prossimo 19 settembre raddoppierà in tutto e per tutto: dai chilometri da «macinare» (Cernobbio-Blevio-Cernobbio), al carico di solidarietà da trainare nuotando (due canoe gonfiabili, entrambe con due persone a bordo), abbinando una raccolta fondi per «L’Alveare» (28 ragazzi disabili e 35 volontari) di Olgiate e la cooperativa «Sociolario» (28 utenti, 15 addetti e una decina di volontari) di Sagnino.

«Nel 2019 abbiamo fatto la traversata dello Stretto di Messina, affiancandola a una raccolta fondi (circa 3.000 euro) a favore dell’“Alveare” - sintetizzano Bottinelli e Ghielmetti - L’anno scorso il secondo progetto: “Un euro al metro”, puntando alla traversata da Piombino a Cavo, purtroppo saltata a causa della pandemia. Siamo riusciti, però, a effettuare almeno la traversata del Lago di Como. Dovendo rimandare anche quest’anno la traversata all’Isola d’Elba, riproporremo quella del Lago di Como». E qui entra in gioco il socio di Ghielmetti, Alessandro Lucca, contitolare della pasticceria «Ghielmetti & Lucca», che ha suggerito di ampliare gli obiettivi. «Raddoppiamo le associazioni da aiutare e la fatica in acqua e quadruplichiamo il successo, perché sicuramente sarà così - garantisce Ghielmetti - Alessandro ha avuto l’idea di aggiungere un gadget (braccialetto) per caratterizzare l’iniziativa: tutti i proventi saranno per “L’Alveare” e “Sociolario”». Bottinelli, commerciante titolare della «Giocartoleria», scandisce il work in progress: «Abbiamo pensato di programmare la traversata per settembre così da avere tempo per allenarci e coinvolgere più persone possibile». Il primo feedback convincente lo firmano Raffaele Cantacesso, presidente dell’«Alveare», Giorgio Allara e Giulia Iseppato, rispettivamente presidente e responsabile della comunicazione e del fundraising di «Sociolario»: tutti allineati per rendere «Un euro al metro» un evento memorabile.

(Giornale di Olgiate, sabato 6 giugno 2021)