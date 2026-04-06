Un fiume di podisti alla 47esima edizione del “Cross Olgiatese”

Un fiume di podisti ha partecipato alla 47esima edizione del “Cross Olgiatese – Ricordando Mario Briccola”.

La 47esima edizione del “Cross Olgiatese”

Il classico evento ludico motorio di Pasquetta, a passo libero, organizzato dal Dialogo Club Bric’s, ha chiamato a raccolta 1.288 partecipanti. Tra gli iscritti, i più lontani sono arrivati da Vigevano.

I tre percorsi

Tre i percorsi lungo strade sterrate e in suggestivi contesti boschivi. Il più corto da 7 chilometri, quello intermedio da 12 e il più impegnativo da 20 chilometri.

Le premiazioni

Come da tradizione, grazie agli omaggi messi a disposizione dall’azienda Bric’s, premiati i gruppi più numerosi. E quest’anno , per la seconda edizione consecutiva, ad attirare l’attenzione, su 38 sodalizi iscritti, con le maggiori presenze è stato il Gruppo di cammino di Olgiate Comasco con ben 69 podisti.

Il ricordo di Mario Briccola

L’evento sportivo ha rimarcato gratitudine nei confronti del compianto Mario Briccola, fondatore dell’azienda Bric’s di Olgiate Comasco e col merito di aver fatto crescere il Dialogo Club Bric’s, come sottolineato da Roberto Briccola, figlio di Mario, presidente di Bric’s e da Franco Rossini, presidente del Dialogo Club Bric’s.