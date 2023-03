"Flash station - no drugs in" è il claim del flash mob che si è svolto ieri, sabato 25 marzo, in stazione a Merone.

Un flash mob contro la droga: l'iniziativa dell'Amministrazione di Merone

Un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per dire "no" allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un problema che negli ultimi anni si è acuito e che è diventato una vera e propria piaga. Lo scopo era quello di sottolineare il problema del consumo di droghe ma anche e soprattutto dello spaccio.

"Ho voluto rimandare questa iniziativa in un periodo post elettorale in modo da sottolinearne la completa apoliticità: dev’essere un evento che porta all’attenzione tematiche condivise da tutti - spiega il sindaco, Giovanni Vanossi - La nostra azione non finirà con il flash mob. Proseguiremo, in particolare con azioni di prevenzione fin dalle scuole. Oggi, però, saremo presenti proprio in stazione perché simbolicamente vogliamo “riprenderci” quello spazio, che ancora continua a essere un luogo di grandi movimenti legati allo spaccio. Vogliamo inoltre “dare fastidio” proprio in un orario, quello pomeridiano, che vede i maggiori traffici dai treni ai boschi limitrofi".

L’iniziativa dunque rappresenta un’occasione di sensibilizzazione della cittadinanza su un tema reale, che richiede l’intervento delle istituzioni e degli organi competenti, affinché vengano smantellate basi di spaccio e si stabiliscano degli aiuti rivolti ai tossicodipendenti abbandonati nelle stazioni.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 25 marzo 2023 in edicola

