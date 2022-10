Una data, un luogo, due persone, una bellissima sorpresa e un sogno da realizzare. Sono gli ingredienti della ricetta, tutta canturina, di una romantica storia d’amore. E se siete tra coloro che da sempre credono nell’amore non potete certo mancare questo appuntamento.

Un flash mob per la proposta di matrimonio

La data da segnare sull’agenda è quella dell’11 dicembre, alle ore 15. Perché quel giorno e a quell’ora lui, il fidanzato che per adesso rimarrà anonimo per non rovinare la sorpresa, chiederà a lei di sposarlo. Ma lo farà in un modo particolare, coinvolgendo quante più persone possibili in un flash mob destinato ad essere ricordato. Naturalmente, come detto, sarà una sorpresa. Pertanto in questo articolo non possiamo indicare il nome del canturino che ha pensato a questa iniziativa. Possiamo solo anticipare il giorno in cui si svolgerà e l’orario. E invitare tutto a non mancare, affinchè l’evento sia davvero indimenticabile.

Ma andiamo per ordine a spiegare nel dettaglio, per quanto una sorpresa lo renda possibile, in cosa consiste l’iniziativa. Un canturino ha deciso di chiedere la mano alla sua fidanzata. Lo vuole fare domenica 11 dicembre, alle 15, in piazza Garibaldi. Ma non si limiterà a mettersi in ginocchio per chiederle di sposarlo, come è successo ad altri fidanzati. La sua idea è quella infatti di coinvolgere quante più persone possibile. Queste dovranno presentarsi in piazza Garibaldi quella stessa domenica. A ciascuna di loro verrà dato un cartoncino colorato. Tutti insieme daranno vita a una immagine e una scritta, che farà da sfondo alla richiesta di matrimonio che contestualmente verrà fatta.

Un flash mob, quindi, nel quale saranno invitati a partecipare tutti coloro che vorranno, perché più persone ci saranno, più spettacolare sarà il risultato. L’appuntamento per tutti è in piazza Garibaldi l’11 dicembre alle 15. Sperando ovviamente nel lieto fine.

Alessandro De Servi

(Giornale di Cantù, sabato 1 ottobre 2022)