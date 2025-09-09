Un gattile in memoria di Noemi Fiordilino

“Se riuscissimo a trovare uno spazio per il nostro gattile lo dedicheremo a Noemi Fiordilino“, è la promessa fatta da Alessandra Russo, presidente dell’associazione Anima Meticcia di Fino Mornasco.

Prosegue la ricerca per l’apertura di un gattile

Il sodalizio che si occupa di cani e gatti randagi prosegue nella ricerca di un locale dove poter aprire il gattile.

Nonostante i vari appelli comparsi anche sul Giornale di Cantù, l’associazione non ha ancora trovato una struttura adatta. Comferma Russo:

“La nostra ricerca prosegue. Ci sono tante persone che si stanno interessando, ma al momento non abbiamo ancora trovato uno spazio”.

Il bando

Nel frattempo Anima Meticcia è tra i progetti in corso al bando Companion for life di Almo Nature: i primi sette progetti che promuovono un’adozione consapevole e un’educazione responsabile verso gli animali e che riceveranno più voti saranno finanziati. Per questo Almo Nature mette a disposizione 45mila euro che verranno suddivisi tra i progetti più votati. Prosegue Russo:

“Attualmente siamo oltre l’80^ posizione, speriamo di ricevere tanti voti (si potrà votare, sul sito del progetto, fino a ottobre, ndr). Stiamo cercando di fare tutto il possibile per realizzare il nostro sogno. Vogliamo aprire un gattile e se riuscissimo ad arrivare tra i primi sette utilizzeremmo i fondi per questo. Stiamo cercando uno stabile e quei fondi servirebbero per iniziare a fare dei lavori. L’ideale sarebbe trovare uno spazio dove ci sia la possibilità di creare anche dei box dove poter ospitare dei cani in carico alla nostra associazione e che al momento sono in stallo in un’altra struttura”.

La collaborazione con la comunità

L’intenzione del sodalizio non è solo quella di occuparsi di cani e gatti, ma anche di essere utili per la comunità:

“Il nostro progetto è quello di creare uno spazio dove poter collaborare con le scuole e le comunità per persone con disabilità o anziani. Sono tante le persone che hanno migliorato la propria vita aiutando gli animali e vorremmo fare la nostra parte anche in questo senso”.

La dedica a Noemi

E qualora il gattile diventasse finalmente una realtà, l’associazione lo dedicherà a Noemi Fiordilino, la ragazza di Vertemate con Minoprio investita e uccisa nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2025:

“Noemi amava gli animali, si è fermata a soccorrere un coniglietto ed è stata investita. Per questo vorremmo dedicare la struttura a lei”.

E pensando alla ragazza, l’associazione ha anche deciso di chiamare Noemi la gattina di un mese e mezzo trovata abbandonata e che ora cerca una casa per la vita. Conclude Russo: