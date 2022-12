Vecchi e nuovi problemi: la quotidiana lotta delle persone disabili che si muovono in carrozzina con le barriere architettoniche della città di Erba.

Un giro per Erba con la carrozzina: tanti problemi identici da decenni

Dopo 22 anni il Giornale di Erba è tornato in strada con Alberto Stucchi, il 44enne da sempre residente in città che da 30 anni vive sulla sedia a rotelle. Nel 1998 avevamo fatto un giro delle vie di Erba per capire quanto fossero o meno accessibili a chi si trova a non poter camminare. E ora abbiamo ripercorso strade e vie del centro andando a verificare tutta una serie di situazioni nuove oltre a quelle che in alcuni casi sono rimaste identiche a 22 anni fa. A dare fastidio a Stucchi sono soprattutto alcuni nuovi marciapiedi poco percorribili.

Il servizio integrale sul Giornale di Erba da sabato 17 dicembre 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui