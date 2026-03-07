Un incontro per conoscere la “Scuola senza zaino”

Un incontro a Cantù per conoscere la “Scuola senza zaino”.

Il futuro della scuola di Mirabello

E’ in programma giovedì 26 marzo 2026 alle 17, online ( https://meet.google.com/abm-saos-kyk ), un incontro di presentazione del modello pedagogico-didattico «Scuola Senza Zaino», a cura della dirigente scolastica, Adriana Colloca, dell’IC Thouar-Gonzaga – Scuola Capofila della Rete.

La preside del Comprensivo Cantù 3

«L’iniziativa rappresenta una importante occasione di approfondimento e confronto sul modello “Scuola Senza Zaino”, fondato sui valori di ospitalità, responsabilità e comunità, e orientato alla promozione di ambienti di apprendimento innovativi, inclusivi e partecipativi – ha puntualizzato la preside dell’Istituto comprensivo Cantù 3, Kinzica Laura Soldano – L’evento è rivolto a tutta la comunità scolastica e alle rappresentanze del territorio, con l’obiettivo di condividere una visione educativa comune e rafforzare la collaborazione tra scuola, famiglie ed enti locali». All’incontro parteciperà anche l’assessore all’Istruzione Natalia Cattini.Il modello «Scuola Senza Zaino» verrà introdotto a partire dall’anno scolastico 2027-2028 alla scuola primaria di Mirabello.