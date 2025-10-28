Un incontro per presentare il progetto di Controllo del vicinato

Il Comune di Erba e il Comando di Polizia locale invitano i residenti all’incontro di presentazione del progetto, fondamentale per rafforzare la sicurezza e la collaborazione all’interno della comunità

Alle 20.30 all’oratorio di via Marconi

Si terrà questa sera, martedì 28 ottobre, l’appuntamento rivolto ai residenti dei quartieri di Arcellasco, Bindella, San Bernardino e Carpesino di Erba per illustrare il progetto di Controllo del vicinato, che è importante per donare ai residenti sicurezza e collaborazione. L’incontro prenderà il via alle 20.30, presso l’oratorio di Arcellasco in via Marconi.

Alla presenza delle autorità locali

Saranno presenti all’incontro il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Simona Guerrieri; il comandante della Polizia locale, Giovanni Giglio; i referenti provinciali dell’associazione Controllo del Vicinato; i Carabinieri del Comando Stazione di Erba.