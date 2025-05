Un laboratorio di robotica con Asf

Torna il laboratorio di robotica portato avanti dall’Associazione scuola famiglia di Fino Mornasco.

L'iniziativa

Spiega Katia Mandaglio, presidente di Asf:

"E’ un’iniziativa che avevamo già proposto e che ha riscosso molto successo. Nasce dall’esigenza di divulgare buone pratiche e competenze tecnologiche. Il nostro corso vuole avvicinare alle competenze Stem sia i ragazzi delle medie sia quelli delle superiori, ma anche ai giovani che hanno terminato gli studi e che sono in attesa di capire se proseguirli o entrare nel mondo del lavoro. In passato ci sono stati anche degli adulti tra i partecipanti, diversi disoccupati che volevano rimettersi nel mondo del lavoro con altre competenze".

Il corso

Durante il laboratorio si imparerà da zero a modellare in cad e a usare una stampante 3D. Ma si imparerà anche a controllare e programmare dei motori con Arduino. Il corso, gratuito per i soci Asf, è finanziato dall’associazione e ha il patrocinio del Comune. Specifica Mandaglio:

"Il corso è in collaborazione con gli esperti dell’azienda Involve Space di Lipomo grazie ai quali daremo competenze professionali e avremo anche il supporto di 5 ragazzi del Politecnico".

Il corso si svolgerà il giovedì pomeriggio e il sabato mattina dal 29 maggio al 21 giugno nella nuova sede al Polo Civico di Socco. Per informazioni: 351.9540740.