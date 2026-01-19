Un laboratorio per parlare di corpi, stereotipi e violenza di genere è l’iniziativa proposta dalla biblioteca di Fino Mornasco.

Corpi, genere, società

“Corpi, genere, società” è l’iniziativa organizzata dalla biblioteca di Fino Mornasco grazie alla partecipazione di un bando regionale e in collaborazione con la Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione di Como.

Si tratta di un laboratorio di quattri incontri nei quali si parlerà di corpi, stereotipi, violenza di genere e femminismo, partendo dal quotidiano che ciascuno di noi vive.

Spazio al confronto

Il laboratorio sarà tenuto da Sofia Lanfranchi, sociologa e attivista transfemminista e sarà uno spazio di confronto, ascolto e costruzione durante il quale verrà prodotta anche una fanzine collettiva.

Gli appuntamenti

Saranno dunque quattro gli appuntamenti previsti. Si comincerà mercoledì 21 gennaio alle 20.30. I successivi incontri si svolgeranno mercoledì 28 gennaio, il 4 e l’11 febbraio 2026, sempre alle 20.30. Il laboratorio è gratuito e aperto a tutti e tuue, dai 18 anni in su. Si svolgerà al Polo civico di Socco in via Indipendenza 2 a Fino Mornasco.

Per informazioni chiamare lo 031.929291 oppure scrivere a finomornasco@ovestcomobiblioteche.it