Un libro in ricordo dell'indimenticabile don Costante

Inverigo, la proposta della comunità pastorale: un libro per don Costante Cereda con le foto e i ricordi di tutti i parrocchiani.

Iniziativa della comunità pastorale

Un ricordo indelebile e un omaggio per quanto fatto per l’intera comunità. Don Costante Cereda rappresenta una vera e propria pagina nella storia di Inverigo. Lo storico parroco si è spento il giorno di Pasquetta, ma il suo ricordo resta vivo in tutti gli inverighesi. La comunità pastorale Beato Carlo Gnocchi ha deciso sin da subito dopo la sua scomparsa, di dedicargli uno speciale numero de Il Filo, il giornalino parrocchiale. Da qui l’invito ai parrocchiani di contribuire con foto, aneddoti, ricordi e racconti. Il materiale arrivato è stato però così numeroso che la comunità pastorale ha cambiato idea.

"Il materiale è moltissimo e non può essere pubblicato in uno speciale del Filo - spiegano - Per questo stiamo preparando un libro dedicato a don Costante che uscirà il 7 dicembre, in occasione della festa di Sant’Ambrogio".

Un'opera di 200 pagine

Il libro sarà composto da circa 200 pagine, sarà prenotabile fino ad esaurimento copie e costerà 20 euro.

"A tutte le persone interessate all’acquisto del libro chiediamo di compilare un apposito tagliando di consegnarlo nelle sacrestie o in segreteria parrocchiale - concludono dalla comunità pastorale - Con la prenotazione del libro raccoglieremo anche i soldi per non gravare sulla parrocchia che dovrà pagare le spese di stampa. Per lo stesso motivo chiediamo a tutti quelli che desiderano aiutarci con le spese di stampa di contribuire con una sponsorizzazione del libro".

Per aiutare è sufficiente contattare la segreteria parrocchiale in piazza S. Ambrogio 4 (telefono 031 607103). La segreteria è aperta ogni mattina feriale dalle 9 alle 12. Il mercoledì dalle 10 alle 12.