Un logo per la biblioteca: lo devono trovare i ragazzi del Ccr

Sono state tante le richieste emerse dal primo Consiglio comunale dei ragazzi che si è tenuto ieri mattina, giovedì 26 marzo, alla presenza del presidente del Consiglio Emma Ballarini, affiancata dal sindaco dei ragazzi Ester Gorgoglione e dal vicesindaco Andrea Croci

Tante proposte analizzando i programmi elettorali

Vorrebbero valorizzate e aumentate le strutture sportive, sistemate strutture e arredi di alcune scuole e organizzate feste ed eventi dedicati a loro, tra parco e biblioteca. Sono queste le richieste emerse dal primo Consiglio comunale dei ragazzi, analizzando punto per punto i programmi elettorali del baby sindaco Ester Gorgoglione, si sono passate in rassegna proposte, idee e argomentazioni.

E l’Amministrazione comunale chiede un logo per la biblioteca “Pontiggia”

E’ stato però l’assessore all’Istruzione, Matteo Redaelli, a rilanciare ai ragazzi una proposta da parte dell’Amministrazione comunale:

“Pensate a un logo per la biblioteca “Pontiggia”. Mi piacerebbe fosse proprio il Consiglio comunale dei ragazzi, senza aiuti dell’intelligenza artificiale, a ideare un logo per la nostra biblioteca, che renda riconoscibile il suo servizio e la sua importanza”.

Un ricordo per la professoressa Calcaterra

Tra le proposte emerse c’è stata anche quella legata a un possibile modo per ricordare e onorare la scomparsa professoressa Patrizia Calcaterra, che fino allo scorso anno era la referente e principale fautrice proprio del Consiglio comunale di ragazzi. L’appuntamento per tutti gli aggiornamenti del caso sarà a fine aprile.