Un luogo di confronto per amministratori under 35: nasce AmmiNext

Un luogo di confronto per giovani amministratori: nasce il progetto AmmiNext – Amministratori Next Generation. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Albese con Cassano e ideata dalla consigliera Serena Gatto in collaborazione con la consigliera Irene Lia, è rivolta ai giovani amministratori under 35 e punta a creare uno spazio stabile di incontro, confronto e crescita per chi, in giovane età, ha scelto di impegnarsi attivamente nella vita pubblica.

Uno spazio di confronto

AmmiNext si propone come un luogo neutrale in cui giovani amministratori possano conoscersi, raccontare la propria esperienza e costruire relazioni autentiche: un vero e proprio talk-hub che mette al centro le persone prima ancora dei ruoli istituzionali, favorendo la nascita di una rete capace di generare idee, buone pratiche e nuove progettualità per il territorio.

Alla base di questo nuovo progetto c’è una constatazione semplice ma diffusa: a livello locale, soprattutto, i giovani amministratori vivono spesso il proprio ruolo in modo isolato, senza spazi dedicati al confronto tra pari. AmmiNext nasce proprio per colmare questo vuoto e offre un’occasione concreta di dialogo e contaminazione tra esperienze diverse, accomunate dalla stessa passione per l’impegno civico e il bene comune.

«AmmiNext nasce dal bisogno di uscire dall’isolamento in cui spesso si trovano i giovani amministratori – spiega Gatto – Volevamo creare uno spazio informale, leggero nei toni ma serio negli obiettivi, dove potersi confrontare senza maschere, raccontando anche dubbi, errori ed entusiasmi. Perché amministrare non è solo deliberare, ma anche crescere insieme».

Sulla stessa linea Lia: «Crediamo molto nel valore delle relazioni e dello scambio tra persone che vivono esperienze simili, spesso con grandi responsabilità. AmmiNext vuole essere un luogo di energia positiva, di idee che circolano e di visioni che prendono forma, senza retorica e senza steccati».

Il sindaco Alberto Gaffuri ha poi aggiunto: «AmmiNext è un progetto che investe sulle nuove generazioni di amministratori e sul valore del confronto. Come amministrazione crediamo molto in iniziative che creano relazioni, idee e visione per il futuro dei nostri territori: tutto ciò che fa sì che aumenti la condivisione dei momenti e delle esperienze va ovviamente valorizzato. Speriamo di riuscire poi a mantenere questa iniziativa con una certa cadenza e che magari si allarghi anche ad altri territori».

Il primo appuntamento si terrà sabato 28 febbraio dalle 16.30 alle 18.30 al centro civico «Fabio Casartelli» di via Roma: sarà l’avvio di un percorso che intende proseguire nel tempo, raccogliendo diversi spunti e suggestioni per i futuri eventi. Per restare aggiornati sull’attività e sui prossimi appuntamenti in programma è possibile seguire il profilo Instagram @amminext. I posti sono limitati e sono aperte le iscrizioni su Eventbrite: più informazioni a comunicazioni@comune.albeseconcassano.co.it.