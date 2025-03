Un mese di scuola gratis per otto famiglie residenti in paese

Un mese di scuola gratis per otto bambini del «Pizzala». E’ il contributo dato dall’Amministrazione comunale di Orsenigo ad altrettante famiglie residenti in paese e approvato nell’ambito del Piano di diritto allo studio.

Piano di diritto allo studio: il Comune investe 200.000 euro

A presentare il piano di interventi nel mondo scolastico è stato il vicesindaco e assessore all’Istruzione Gianfranco Frigerio, che ha fatto sapere che sono stati stanziati 218.000 euro per il diritto allo studio.

Alla scuola dell’infanzia «Pizzala» sono stati erogati contributi per valorizzare e mantenere la sezione Primavera. «Abbiamo stanziato contributi per 8.200 euro per 0-6 anni e 2mila euro per l’asilo estivo - specifica Frigerio - Interventi che ci hanno permesso di mantenere la sezione Primavera e aumentare, o meglio, riservare, posti disponibili nella sezione per i bambini residenti in paese. Grazie a quanto stanziato, tutti i bambini residenti della Primavera, che sono 8 dei 14 che la frequentano, potranno beneficiare di un mese di scuola gratuito». L’iniziativa è stata approvata quest’anno per la prima volta e l’intento dell’Amministrazione, aggiunge Frigerio, è di riproporla. «Vorremmo ripeterla - conferma l’assessore - Abbiamo firmato ad agosto la convenzione con il Pizzala, che prevede un’erogazione di 25mila euro. Siamo contenti di questa iniziativa: i genitori sono contenti ed è un bel sostegno alle famiglie, dato che la quota è di 350 euro. La mensilità gratuita sarà entro il giugno di quest’anno scolastico. Complessivamente, alla materna erogheremo, in questo anno, 63.351 euro».

Nel Piano di diritto allo studio sono stati inclusi anche gli interventi alle scuole afferenti al Comprensivo di Albavilla. «Sulla primaria siamo intervenuti con lavori per la certificazione antisismica sulla palestra e l’edificio scolastico - ancora Frigerio - Che riguardano anche l’efficientamento energetico. Da parte nostra c’è molta attenzione sulla scuola: per la primaria diamo un contributo al funzionamento del plesso per 6.000 euro; oltre a 6mila euro per i progetti presentati dalle insegnanti e 4.200 euro per i libri di testo. Per la secondaria, come da convenzione, diamo 13.500 euro all’anno: la quota è aumentata per il maggior numero degli iscritti ad Albavilla».

Per il servizio mensa è stato rinnovato l’appalto. «Ci siamo uniti ad Anzano e Lambrugo in convenzione - spiega - Per forza contrattuale: i pasti comunque restano cucinati internamente, il che è sicuramente un buon servizio per gli studenti e che intendiamo proseguire. Il servizio è utilizzato da 103 bambini sui 106 che frequentano la primaria. Nel piano di diritto allo studio sono stati inclusi i contributi per l’assistenza a soggetti diversamente abili, per 63.000 euro. Siamo contenti di poter dire che abbiamo stanziato 218mila euro per gli interventi sulla scuola: l’attenzione è sempre alta nel seguire le esigenze insegnanti e intervenire per rendere le scuole più agevoli per tutti», chiude Frigerio.