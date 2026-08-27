Un mese per la salute mentale con Asvap 6

«Un mese per la salute mentale» è l’iniziativa organizzata da Asvap 6 Odv con il patrocinio delle città di Cantù, Erba e Mariano Comense.

Asvap 6 è il sodalizio di Mariano Comense che si occupa di fare sostegno e informazione sul disagio psichico operando appunto a Mariano, Cantù ed Erba.

Il mese dedicato alla salute mentale sarà quello di ottobre, con tre iniziative che si terranno nelle tre città.

L’incontro al San Teodoro

Si inizierà l’11 ottobre 2026 al teatro San Teodoro di Cantù con «Voc», alle 14.45. Dopo i saluti istituzionali ci sarà «Lo Sbilico, trovare le parole per dirlo», un dialogo condiviso con Alcide Pierantozzi, il dottor Matteo Corbelli e Antonella Mundo. A seguire «Music rainbow», esibizione degli alunni del percorso musiclae della scuola «Anzani» di Cantù. Per finire, alle 16.30, la performance artistica e poetica dei ragazzi e delle ragazze della 5C del liceo Melotti di Cantù, «Io sono le mie parole». L’ingresso è libero.

Ri-crearti a Erba

Il 17 ottobre a Erba si terrà «Ri-crearti» per i giovani dai 16 ai 25 anni con laboratorio di arteterapia, danzaterapia e musicoterapia presso la sede de Lo Snodo. L’iniziativa si svolgerà dalle 10 alle 16.30, con pausa tra le 12 e le 14.

La chiusura del trentennale

Infine, il 25 ottobre al teatro San Carlo di Mariano Comense, la chiusura del trentennale di Asvap 6. La giornata inizierà con la messa delle 10.30 alla parrocchia di Santo Stefano. Alle 14.30 ci saranno i saluti istituzionali seguiti dal video racconto delle attività dell’associazione. Alle 15 si terrà lo spettacolo “In Fabula” con Tinere Harpa e per concludere, alle 16.30, caldarroste e vin brulé con gli Alpini di Mariano Comense.

Per informazioni: asvap6odv@gmail,com.