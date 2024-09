Un milione di euro per le asfaltature a Cantù

Cantieri per 1 milione di euro per rifare le strade di Cantù.

Un milione di euro per le asfaltature, le parole dell'assessore Cattaneo

Sono in via di definizione le due gara d’appalto per l’affidamento dei cantieri per il rifacimento del manto stradale di diverse vie del centro e delle frazioni. Ad annunciarlo è stato l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo. "L’investimento complessivo ammonta a un milione di euro - ha puntualizzato l’amministratore - e stiamo concludendo la fase di aggiudicazione della gara dopo la garanzia della copertura finanziaria arrivata alla fine di luglio. Occorre tenere presente che i cantieri sono organizzati in due lotti, ciascuno da 500mila euro".

Le vie interessate

Il lotto A relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade per l’anno 2004 interesserà via Mazzini, Menotti, Duzioni, Damiani, Cevedale e Leopardi. Per quanto riguarda invece il lotto B sempre relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade coinvolgerà via Manzoni, Kennedy, Anzani, Cesare Cantù, Carlo Cattaneo, Lombardia, Vivaldi e via Ponchielli. "Molte delle vie sulle quali interverremo rappresentano un passaggio importante sul nostro territorio, caratterizzate da un transito costante di veicoli - ha proseguito l’assessore ai Lavori pubblici - Per questo motivo ripeteremo la strategia già adottata nei precedenti interventi di sistemazione delle strade. Ciò significa che gli operai lavoreranno durante la notte, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti che si troveranno a transitare da Cantù o a muoversi in città".

Si comincia in autunno

I cantieri, salvo imprevisti, avranno inizio in autunno. "Approfitteremo di quell’epilogo lungo dell’estate, che negli ultimi anni ha garantito giornate con il cielo sereno e senza pioggia, ideali per portare a termine le nuove asfaltature". Accanto alla fase operativa, Cattaneo ha illustrato anche la progettualità rispetto ai prossimi anni di amministrazione. "L’idea è quella di confermare ogni anno l’investimento di un milione di euro da destinare alla sistemazione delle strade - ha aggiunto Cattaneo - Anche se non è escluso che, d’accordo con l’assessore al Bilancio Valeriano Maspero, questa cifra possa essere anche incrementata. Vale infatti la pena specificare che negli ultimi anni, complice la pandemia da coronavirus e la guerra, i costi per le asfaltature sono cresciuti di tre volte rispetto al periodo precedente. Ecco perché come Amministrazione comunale stiamo valutando l’opportunità di incrementare lo stanziamento, al fine di garantire lo stesso numero di interventi malgrado l’aumento dei costi per la loro realizzazione".