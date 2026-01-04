Un nuovo agente per la Polizia locale: obiettivo, rafforzare i controlli serali

Un nuovo agente di Polizia locale per rafforzare i controlli serali a Lurate Caccivio.

Nuovo agente di Polizia locale in servizio

Un Comando composto non più da quattro dipendenti ma da cinque, cui aggiungere anche il comandante Luigi Rota: l’indirizzo dato dalla sindaca Serena Arrighi e dalla sua maggioranza, in stretta sinergia con il responsabile d’area, è chiaro. D’altra parte, il primo cittadino non ha mai fatto mistero di voler rimpolpare l’organico di tutto il Municipio, Polizia locale compresa. L’obiettivo sicurezza, dunque, è tracciato e passa anche dalla presenza di Alexei Gutan, 33 anni, entrato in servizio dal primo gennaio, prima al Comando di a Cadorago.

Progetti futuri

“Per anni l’organico era di quattro agenti e questo ha limitato la progettualità – precisa Rota – Senza contare che, operativamente, gli agenti sono anche meno a causa di problemi personali. Con l’arrivo di Gutan possiamo iniziare a pensare se non immediatamente a nuovi servizi, almeno al potenziamento di quelli in essere”. Per l’esattezza, i controlli serali, con l’aggiunta di un rafforzamento di quelli pomeridiani. “Siamo stati operativi, in questo senso, nel corso dell’anno appena concluso – prosegue il comandante – Indicativamente, anche durante l’inverno, ci siamo dati come media un paio di uscite serali alla settimana. Non sempre è stato possibile a causa di questioni legate all’organico”. Ora, tutto dovrebbe cambiare, con anche prospettive migliorative per il futuro, seppur non nell’immediato.

Parola d’ordine: potenziamento

“Vogliamo organizzare i controlli serali tre volte alla settimana: si andrebbero a sommare al lavoro svolto dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri. La cosa positiva, inoltre, è che potremo procedere in maniera abbastanza spedita dato che il nuovo agente è già formato e, quindi, sa come muoversi”. C’è poi la questione relativa alla strumentazione tecnica. Insieme al Comune di Villa Guardia, il comando è riuscito ad accedere a diversi bandi regionali per l’ottenimento di contributi. “Con l’ultimo del 2025 stiamo sistemando le telecamere in essere, così da rendere il sistema di videosorveglianza operativo al 100%. L’intenzione è di ottenere altre sovvenzioni e implementarlo”.