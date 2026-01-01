Un nuovo appuntamento con l’associazione L’Angolo dell’avventura a Cantù.

Varanger, ai confini dell’Artico. Venerdì 16 gennaio alle 21, al teatro San Teodoro, nuovo appuntamento con L’angolo dell’avventura, con una serata di immagini naturalistiche di grande qualità. All’estremo nord della Norvegia, il Varanger è un territorio che sembra appartenere a un altro tempo. La tundra incontra il mare glaciale, il vento modella le scogliere e la luce polare trasforma ogni istante in un’esperienza sospesa. Qui l’aurora boreale danza sopra orizzonti infiniti, mentre aquile di mare, renne e stormi di uccelli migratori raccontano la forza di una natura che non conosce confini.

Con Skua e la linea Wild Nature di Avventure nel Mondo, questo viaggio diventa un racconto per immagini: fotografie che svelano la potenza e la fragilità dell’Artico, e incontri che restano impressi nel cuore come un richiamo selvaggio. L’ingresso è libero.