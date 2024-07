Un nuovo arrivo alla Polizia locale

E’ stato annunciato l’arrivo di un nuovo agente che andrà a incrementare l’organico della Polizia locale di Inverigo.

L'annuncio del sindaco

Lo conferma il sindaco Francesco Vincenzi:

«Il nuovo vigile arriverà in agosto e andrà ad arricchire il nostro corpo di Polizia locale che in questi anni era ai minimi termini».

La nuova figura prenderà dunque servizio a Inverigo a partire dal 1° agosto. A ricoprire il posto di agente sarà una donna che si andrà ad aggiungere ai due agenti che sono arrivati all’inizio di quest’anno.

L’assunzione dei due nuovi vigili era stata annunciata a fine 2023: un agente è andato a sostituire l’agente Duilio Canzetti, andato in pensione nel dicembre 2023, mentre la seconda persona era stata assunta per incrementare il numero degli agenti di Polizia locale, come nelle intenzioni dell’attuale Amministrazione.

Conclude il primo cittadino: