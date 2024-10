Un nuovo medico di base arriva a Erba

Finalmente ci sarà un nuovo medico per gli ex assistiti del dottor Francesco Gangarossa a Erba

Il nuovo medico di base

Il medico, punto di riferimento per generazioni di erbesi, era una figura storica della città ed è in pensione ormai dall'1 agosto. Dal 4 novembre, inizierà l’attività convenzionata come incaricata provvisoria la dottoressa Barbara Pontiggia.

Contestualmente cesserà l’attività dell’Ambulatorio medico temporaneo dell’ambito di Erba - Pusiano dall'1 novembre.

Ancora non sono stati resi noti la sede e gli orari dell’ambulatorio del medico e dunque farà seguito la comunicazione con il codice regionale.

Gli assistiti (quelli del dottor Gangarossa erano 1.650) attualmente afferenti all’Atm non dovranno effettuare alcuna scelta perché saranno assegnati automaticamente alla dottoressa Pontiggia.

Asst Lariana ringrazia la dottoressa Lorina Ojovan e i dottori Giulio Monti e Riccardo Rasheed per aver svolto l’attività all’Amt in questi mesi dopo il pensionamento del dottor Gangarossa.