Un nuovo percorso nel verde per raggiungere il lago di Pusiano

L’Amministrazione comunale di Eupilio ha realizzato un percorso che permette di raggiungere la foce del Lambrone e la riva del lago, passando da un nuovo camminamento tra l’agriturismo La Geretta e il campeggio

Scorci suggestivi anche sul Resegone: una vera immersione nella natura

Un nuovo sentiero che dà la possibilità di raggiungere il lago di Pusiano ed effettuare un percorso ad anello suggestivo e dal bellissimo panorama. E’ quanto creato dall’Amministrazione eupiliese che ha così valorizzato un angolo di paese ancora poco utilizzato, come quello vicino alle rive del lago. E soprattutto ha dato la possibilità a coloro che amano passeggiare di trovare un itinerario immerso nella natura che saprà regalare scorci suggestivi sul Pusiano e sul Resegone.

“Un grazie a don Paolo e ai suoi ragazzi legati all’operazione Mato Grosso”

La realizzazione del progetto ha avuto il supporto di diverse realtà, come spiega il sindaco Alessandro Spinelli:

“Abbiamo contribuito alla pulizia del sentiero e di un tratto fronte lago frutto dello sghiaiamento avvenuto nel 2024 e in piccolissima parte in questi primi mesi del 2026. Sono tratti che prima non esistevano, ma rappresentano la parte più bella perché si è fronte lago. Sono stati ricavati grazie alla rimozione dei rovi avvenuta con l’aiuto di don Paolo Sanfilippo di Pusiano e del suo oratorio legato all’operazione Mato Grosso”.

Un tratto che si può ampliare percorrendo anche la parte per il centro sportivo

Il percorso si può ulteriormente allargare raggiungendo il centro sportivo Lambrone e da lì ritornare in località Cascina Gera da dove parte il tratto per arrivare sulle rive del lago. Proprio affacciata sul Pusiano è stata posata una panchina che regalerà la possibilità di fare fotografie ai bellissimi colori e agli incantevoli paesaggi.