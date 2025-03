Un omaggio al re del pop al teatro Excelsior

La voce è quella dello show man vincitore di "Tale e quale"

Un progetto che unisce visual e musica

Omaggio a Michael Jackson: si terrà venerdì prossimo, 14 marzo, all'Excelsior di Erba. Il teatro ospiterà lo spettacolo "Jackson one" dedicato all’indimenticabile re del pop.

Alla voce ci sarà Roy Paladini, show man italiano e vincitore dell’edizione 2023 di "Tale e Quale show!" di Carlo Conti come impersonator del grande Michael.

"Jackson One" è un incredibile progetto che unisce visual e musiche di Jackson: più che un tributo vuole essere un omaggio all’icona per eccellenza della storia della musica moderna.

Coreografie ed effetti speciali d'alta qualità

Le musiche, le coreografie e gli effetti speciali sono curati con attenzione maniacale in tutti i particolari, per ricreare l’emozione di un vero concerto del re del pop.

I musicisti di altissimo livello - capitanati dal grandissimo Ricky Roma, lo storico batterista di Umberto Tozzi, e accompagnati da un corpo di ballo pazzesco - faranno rivivere lo show del più grande artista pop di tutti i tempi.

L’organizzazione è a cura di Nonsoloturismo e l’inizio è fissato per le 21.

L’evento sostiene Telethon