Un paese “bike friendly” con i cartelli salvaciclisti

Un paese «bike friendly»: presto anche ad Alzate arriveranno i cartelli stradali che invitano gli automobilisti a prestare attenzione alle biciclette e a mantenere il metro e mezzo di distanza di sicurezza, stabilito per legge, in caso di sorpasso di un ciclista.

A breve l’installazione

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale, con l’impegno del consigliere delegato allo Sport Luca Corbetta e con Antonio Cortese (nella foto), ciclista, da anni testimonial dell’associazione «Io Rispetto il Ciclista» e di Accpi (Associazione ciclisti professionisti italiani). Cortese è da tempo in prima linea nella nostra Regione per sensibilizzare cittadini, automobilisti e istituzioni sull’importanza di una convivenza rispettosa tra tutti gli utenti della strada.

In particolare, in paese, a partire dal mese di marzo, saranno disposti cinque cartelli ai varchi di accesso e nelle frazioni, proprio a invitare gli automobilisti a rispettare la distanza di sicurezza a tutela dei ciclisti sulle strade.

Sono già numerosi i Comuni in tutta la Regione e sul nostro territorio, tra i più recenti quelli di Luisago e Fino Mornasco, ma anche Origgio e Canegrate, che hanno aderito alla campagna promossa da Cortese. E’ inoltre prevista una cerimonia di inaugurazione dei cartelli «salvaciclisti» al termine della loro installazione, la cui data sarà annunciata prossimamente.