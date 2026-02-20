iniziativa

Un paese “bike friendly” con i cartelli salvaciclisti

Presto l'installazione anche ad Alzate

Un paese “bike friendly” con i cartelli salvaciclisti

Alzate Brianza · 20/02/2026 alle 16:40

di

Un paese «bike friendly»: presto anche ad Alzate arriveranno i cartelli stradali che invitano gli automobilisti a prestare attenzione alle biciclette e a mantenere il metro e mezzo di distanza di sicurezza, stabilito per legge, in caso di sorpasso di un ciclista.

A breve l’installazione

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale, con l’impegno del consigliere delegato allo Sport Luca Corbetta e con Antonio Cortese (nella foto), ciclista, da anni testimonial dell’associazione «Io Rispetto il Ciclista» e di Accpi (Associazione ciclisti professionisti italiani). Cortese è da tempo in prima linea nella nostra Regione per sensibilizzare cittadini, automobilisti e istituzioni sull’importanza di una convivenza rispettosa tra tutti gli utenti della strada.
In particolare, in paese, a partire dal mese di marzo, saranno disposti cinque cartelli ai varchi di accesso e nelle frazioni, proprio a invitare gli automobilisti a rispettare la distanza di sicurezza a tutela dei ciclisti sulle strade.
Sono già numerosi i Comuni in tutta la Regione e sul nostro territorio, tra i più recenti quelli di Luisago e Fino Mornasco, ma anche Origgio e Canegrate, che hanno aderito alla campagna promossa da Cortese. E’ inoltre prevista una cerimonia di inaugurazione dei cartelli «salvaciclisti» al termine della loro installazione, la cui data sarà annunciata prossimamente.

Tu cosa ne pensi?