“Un pallone per Gaza e Shatila” nella palestra comunale

“Un pallone per Gaza e Shatila”, manifestazione sportiva e di solidarietà nella palestra comunale di Olgiate Comasco.

Il torneo con raccolta fondi solidale

Sabato 20 settembre l’iniziativa a sostegno ai progetti del gruppo di volontari “Frontiere di Pace” nella Striscia di Gaza e nel campo rifugiati palestinese di Shatila (a Beirut).

Il calendario delle partite

Prima fascia di partite di calcetto dalle 12.30 alle 14.30 nella palestra di via Tarchini: in campo anche il sindaco Simone Moretti e altri amministratori comunali come Davide Palermo, consigliere di maggioranza, e Igor Castelli, consigliere di minoranza. Sfida tra le squadre dei Bagaii, di ViviCivico e del Giornale di Olgiate. Alle 15.30 basket inclusivo con Ultra Di. Seconda fascia di partite di calcetto dalle 17 alle 19 con l’associazione genitori La Lanterna, Frontiere di Pace e RipaTeam.

Premiazioni

A seguire semifinali e finali, premiazione ed estrazione di gadget per chi lascerà un’offerta durante la giornata. Da mezzogiorno sarà attivo un foodtruck.